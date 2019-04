Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,16 Prozent auf 165,90 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,04 Prozent.

Nach einem starken Wochenstart am Vortag am Aktienmarkt hat der Schwung etwas nachgelassen, was im Gegenzug dem Rentenmarkt Auftrieb verleiht. Vor allem gute Konjunkturdaten aus China hatten zuvor für Impulse gesorgt. Daten zur Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager hatten sich verbessert.

Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter auf dem Programm. "Die Erwartungen sollten aber nicht zu hoch gesteckt werden", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bestellaktivitäten beim Flugzeughersteller Boeing, die im Februar schwach ausgefallen waren, hätten hier einen großen Einfluss. Am Vortag hatten überraschend bessere Daten zur Stimmung der US-Industrie Bewegung an den Märkten ausgelöst./elm/bgf/fba

ISIN DE0009652644

