Mit neuen Turbospeed-Paketen liefert Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) unter seiner Marke P?UR starke Argumente für den Einstieg ins Highspeed-Internet mit hochwertigem HDTV- und Home-Entertainment. Ab sofort sind die P?UR Kombitarife "Surf & Phone + HDTV" in den Geschwindigkeitsstufen 20, 200 und 400 Mbit/s erhältlich. Kunden, die ihren bisherigen DSL-Anschluss gegen das schnelle glasfaserbasierte Kabelinternet eintauschen, macht P?UR besonders attraktive Wechsel-Angebote.

Höhere Bandbreiten

Mit neuen Paketangeboten für TV, Internet und Telefon trägt Tele Columbus dem anhaltenden Nachfragetrend zu höheren Internetbandbreiten Rechnung. Damit setzt PŸUR über das 20 Mbit Einstiegspaket hinaus mit seinen "Surf & Phone + HDTV" Produktkombinationen konsequent auf echten Turbospeed für anspruchsvolle Haushalte. Ab sofort stehen die praktisch vorkonfigurierten Bundles aus TV, Telefon und Internet auch in der Kombination mit den besonders hohen Internetbandbreiten von 200 und 400 Mbit/s zur Verfügung. Somit können Kunden der beliebten Internet-Single-Tarife nun an die höherwertigen Paketangebote mit Fernsehen ...

