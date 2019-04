Nach den kräftigen Gewinnen zu Wochenbeginn dürfte die Wall Street mit einem leichten Minus in den Handel am Dienstag starten. Überraschend gute Konjunkturdaten aus China hatten den Dow-Jones-Index und den S&P-500 auf neue Jahreshochs geführt. Doch nun fehlen die Impulse für Anschlusskäufe, heißt es. So wartet der Markt auf die Weiterführung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Sie werden am Mittwoch in den USA fortgesetzt unter Beteiligung von Chinas Vizepremier Liu He. Daneben bleibt das Brexit-Chaos weiterhin ungelöst. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,1 Prozent.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Dienstag übersichtlich. Es wird lediglich der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter für Februar veröffentlicht. Dazu kommen noch die wöchentlichen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen des privaten American Petroleum Institute (API).

Bei den Einzelwerten könnte erneut die Boeing-Aktie im Fokus stehen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat von dem Flugzeugbauer Nachbesserungen am Softwareupdate für Maschinen vom Typ 737 Max 8 gefordert. Es sei noch "zusätzliche Arbeit" nötig, erklärte die FAA. Die Behörde erwarte, das endgültige Softwarepaket "in den kommenden Wochen" vorgelegt zu bekommen. Das könnte bedeuten, dass die Maschinen deutlich länger am Boden bleiben müssen als erwartet. Die Boeing-Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv. Nachbörslich gab es ein Minus von 0,5 Prozent.

Unter Druck werden die Titel von Eastman Kodak erwartet. Das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen ist im Fiskaljahr 2018 in die roten Zahlen gerutscht und machte einen Verlust von 16 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 94 Millionen im Jahr zuvor. Der Umsatz reduzierte sich auf 1,3 (1,4) Milliarden Dollar, zugleich schrumpfte die Liquidität auf 246 (343) Millionen Dollar. Die Aktie verlor nach der Schlussglocke 8 Prozent.

