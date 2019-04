Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Volker Bosse bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Verlängerung der Kaufoption der EP Global für den Erwerb von Stammaktien des Metro-Großaktionärs Haniel. Der Investor scheine mehr Zeit zu brauchen für eine Entscheidung, ob er die Option ausüben soll. Nach Meinung von Bosse ist die Metro AG mit strukturellen Herausforderungen auf operativer Ebene konfrontiert. Dies gelte vor allem für das Russland-Geschäft, das unter anderem unter schärferem Wettbewerb und Umsatzrückgängen auf vergleichbarer Fläche leide./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 08:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-04-02/13:00

ISIN: DE000BFB0019