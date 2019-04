Bitcoin sprang am Dienstag plötzlich noch oben und stieg auf über 4.700 US-Dollar pro Coin. Damit ist die Krypto-Leitwährung auf dem höchsten Stand seit Ende November 2018. Bitcoin hat auch kurz die 5.000 US-Dollar-Marke an der Luxemburger Bitstamp-Börse berührt. Laut CoinMarketCap hat das digitale Asset in den letzten 24 Stunden seinen Marktwert um mehr als 14 Milliarden ...

