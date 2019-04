Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 5900 auf 5400 Pence gesenkt. Die Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Krebsforschungszusammenarbeit mit Daiichi diene auch der kurzfristigen Schuldenfinanzierung und dies sei Ausdruck einer anhaltend begrenzten Erwirtschaftung von Barmitteln und nachlassender Margen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 23:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-04-02/13:14

ISIN: GB0009895292