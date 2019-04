Die Öl- und Heizölpreise sind nahezu unverändert in den Dienstag gestartet. Im Verlauf des Vormittags zeigen sich die Kurse an den Rohstoffbörsen allerdings fester, was im Tagesverlauf auch die heimischen Heizölpreise zu einem leichten Anstieg bewegen dürfte. An den Börsen in New York und London zeigen sich die Ölpreise nach einem volatilen Vortag im Aufwind. Nordseeöl (Brent) steht aktuell bei 69,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...