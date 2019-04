Die BMW-Aktie kann sich in einem starken Markt nicht aus der Baisse befreien. Die Chancen für eine nachhaltige Stabilisierung sind aber gut. Hält die 65er-Marke bis Juni per saldo Stand, dann wird dieser Capped-Call in zweieinhalb Monaten um stattliche 29 Prozent zulegen. Von Stefan Mayriedl

