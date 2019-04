Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), will eine gesetzliche Garantie für Entlohnung und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten im Nahverkehr. "Wir sollten gute Löhne und Arbeitsbedingungen für den Nahverkehr verbindlich festschreiben und damit nicht erst auf ein neues Personenbeförderungsgesetz warten", sagte die saarländische Verkehrsministerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben).



"Schon heute haben wir in Deutschland Tausende Busfahrer zu wenig. Der Beruf muss attraktiver werden." Von diesem Mittwoch an tagen die Verkehrsminister in Saarbrücken. Mit dabei ist auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).



Rehlinger sagte, sie sei mit vielen Länderkollegen einig, dass bei Ausschreibungen von Nahverkehrsverbindungen bestimmte Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden müssten. "Zum Beispiel, dass der Busfahrer auf einer neu vergebenen Strecke nicht weniger Geld bekommen darf als derjenige, der dort bislang gefahren ist", sagte die SPD-Politikerin. "Wettbewerb ist gut - aber bitte nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Hier muss der Bundesverkehrsminister handeln."