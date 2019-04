Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

WTO senkt Prognose für Welthandel 2019

Die Unsicherheiten, mit denen Unternehmen auf der ganzen Welt infolge des Handelsstreits zwischen den USA und China konfrontiert sind, werden nach einer Prognose der Welthandelsorganisation (WTO) zu einer stärker als erwarteten Verlangsamung des Export- und Importstroms im Jahr 2019 führen. Das für die Durchsetzung der Regeln des Welthandels zuständige Gremium mit Sitz in Genf rechnet nun mit einem Anstieg des Export- und Importvolumens um 2,6 Prozent in diesem Jahr, nachdem es zuvor einen Anstieg um 3,7 Prozent prognostiziert hatte.

Ifo, Istat und Kof senken Euroraum-Wachstumsprognose leicht

Das Münchner Ifo-Institut, die italienische Statistikbehörde Istat und die schweizerische Konjunkturforschungsstelle (Kof) haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Euroraum leicht gesenkt. Nach Mitteilung des Ifo-Instituts wird nun für das erste Quartal 2019 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent erwartet. Im Januar hatten die Konjunkturforscher ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert.

Banken fragen 0,716 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 5,379 Milliarden Euro nach 6,095 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 27 (Vorwoche: 30) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,716 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Barnier: Harter Brexit wird "Tag für Tag wahrscheinlicher"

Der EU-Chefunterhändler für den Brexit hat Großbritannien erneut vor einem Austritt ohne Abkommen gewarnt. Ein solches Szenario werde "Tag für Tag wahrscheinlicher", sagte Michel Barnier in Brüssel. Ein harter Brexit sei von der EU nie "gewünscht oder beabsichtigt" gewesen, die verbliebenen 27 Mitgliedstaaten seien aber inzwischen darauf vorbereitet, bekräftigte er.

Grosse-Brömer resigniert wegen drohenden harten Austritts

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hat mit "Resignation pur" auf die Positionierung des britischen Parlaments zum Brexit reagiert und hält nun einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für wahrscheinlicher.

Von der Leyen: Deutschland hält Nato-Zusagen ein

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht Deutschland trotz internationaler Kritik bei der Höhe der Verteidigungsausgaben auf einem guten Weg. "Deutschland hält seine Zusagen ein", sagte von der Leyen im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. "Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir von einem absoluten Tiefpunkt kommen, da vorher 25 Jahre des Kürzens gestanden haben." Erst seit 2014 werde wieder investiert.

Union verliert in weiterer Umfrage

Die Union hat in einer weiteren Umfrage an Boden verloren. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 29,5 Prozent und damit einen Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Armut vor allem ein Problem in den Großstädten

Die Armutsquote ist in den deutschen Großstädten deutlich höher als in Deutschland insgesamt. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach betrug der Anteil der Sozialleistungsempfänger an der Bevölkerung 2016 deutschlandweit 10,1 Prozent - in den Großstädten über 100.000 Einwohner lag er dagegen bei 14,0 Prozent.

Zahl der Straftaten 2018 um 3,4 Prozent gesunken

In Deutschland hat es im vergangenen Jahr einen erneuten Rückgang der Straftaten gegeben. Sie sanken ohne Berücksichtigung rein ausländerrechtlicher Verstöße um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin bekanntgab. Erfasst wurden 5,393 Millionen solcher Straftaten nach 5,582 Millionen im Jahr zuvor. Insgesamt stellte die Polizei 2018 rund 5.556 Millionen Straftaten fest.

Deutschland verbucht 2018 deutlichen Rückgang von Treibhausgasen

Der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen ist im vergangenen Jahr in Deutschland stärker als in den gesamten fünf Jahren zuvor zurückgegangen. Der Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre fiel 2018 um 4,2 Prozent auf 868,7 Millionen Tonnen, wie das Umweltbundesamt auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Die CO2-Emissionen waren damit um insgesamt rund 38 Tonnen geringer als im Vorjahr.

Tsipras erstmals seit Einigung im Namensstreit zu Besuch in Nordmazedonien

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat am Dienstag zum ersten Mal seit der Beilegung des jahrzehntelangen Namensstreits das Nachbarland Nordmazedonien besucht. In der Hauptstadt Skopje wurde er von seinem nordmazedonischen Kollegen Zoran Zaev empfangen. Nach politischen Gesprächen und einer Pressekonferenz stand die gemeinsame Teilnahme an einem Wirtschaftsforum auf dem Programm.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Erzeugerpreise Feb +0,1% gg Vm, +3,0% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Feb PROG: +0,1% gg Vm, +3,1% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Feb unverändert gg Vm, +1,2% gg Vj

