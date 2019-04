Wien (www.fondscheck.de) - Mit Monatsbeginn geht Union Investment mit einem neuen Multi-Asset-Fonds an den Start und will mit dem konservativ ausgerichteten Portfolio eingefleischte Sparbuch-Fans zu Investments in Fonds bewegen, so die Experten von "FONDS professionell"."Um Anlegern eine Alternative zur Verfügung zu stellen und ihnen den Einstieg in rentierliche Sparformen zu erleichtern, hat Union Investment die bestehende Palette an Multi-Asset-Fonds um ein konservativ ausgerichtetes Produkt ergänzt", erkläre Portfoliomanager, Daniel Konermann. ...

