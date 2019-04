Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG ISIN: DE000A0Z23G6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.04.2019 Kursziel: 5,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Angehobene Jahresziele erreicht ??" Ausblick signalisiert Wachstum DEAG hat vergangenen Freitag den Finanzbericht 2018 und den Ausblick 2019 veröffentlicht. Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2018: Im Jahresschlussquartal erzielte DEAG mit Erlösen von 47,4 Mio. Euro (Vj.: 48,4 Mio. Euro) ein EBIT i.H.v. 2,4 Mio. Euro (Vj.: 5,9 Mio. Euro). Der Rückgang ist primär auf die ehemalige Tochtergesellschaft Raymond Gubbay Limited zurückzuführen, die zu Ende H1 2018 entkonsolidiert wurde. Auf Gesamtjahressicht erreichte DEAG dennoch ein Umsatzniveau von 200,2 Mio. Euro (+25,3% yoy) sowie ein EBIT von 10,6 Mio. Euro (+109,7% yoy) und erfüllte damit die Ende letzten Jahres angehobenen Jahresziele (Umsatz: > 200 Mio. Euro vs. zuvor mind. 190 Mio. Euro; EBIT: > 10 Mio. Euro vs. zuvor mind. 7 Mio. Euro). Veranstaltungshighlights in 2018 waren z.B. im Geschäftsfeld Rock/Pop die Live-Events mit Ed Sheeran oder Iron Maiden sowie im Bereich Classics & Jazz die Konzerte von Anna Netrebko und Yusif Eyvazov. Aber auch in den neueren Geschäftsfeldern Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions dürfte DEAG durch margenstärkeren eigenen Content (z.B. Disney-on-Ice-Shows) Zuwächse erzielt haben. Margenstärkere Live-Events in 2019 im Fokus: Nach der guten operativen Entwicklung in 2018 stellt DEAG mit der Guidance für 2019 weiteres Wachstum in Aussicht (??zUmsatz und EBITDA moderat über Vorjahr"). Das erwartete Umsatzwachstum führen wir u.a. auf den gut gefüllten Veranstaltungskalender im Bereich Rock/Pop und Classics & Jazz zurück. Hierbei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass DEAG in 2019 mit dem Top Star Ed Sheeran nur 4 Konzerte (vs. 7 im Vj.) veranstaltet, wodurch die Dynamik im Geschäftsfeld Rock/Pop etwas zurückgehen sollte. Für stärkere Wachstumsimpulse dürfte die Expansion des erfolgreichen Christmas Garden-Formats sowie der Disney-on-Ice-Shows sorgen. Hierbei stellt DEAG bis Ende 2019 eine Verdopplung der Standorte auf sechs (Christmas Gardens) bzw. bis 2020 auf zwölf (Disney-on-Ice) in Aussicht. Der von uns erwartete Ergebnisrückgang resultiert aus dem Wegfall des Sonderertrags von 5,3 Mio. Euro in Folge des Verkaufs der Raymond Gubbay Ltd. in Q2 2018, den DEAG u.E. nicht gänzlich durch organisches Wachstum kompensieren kann. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass DEAG durch das jüngst gegründete JV zwischen der Tochtergesellschaft Kilimanjaro und dem Theater-Produzenten Joshua Andrews sein Produktportfolio weiter diversifiziert. Für 2019 ff. werden so zusätzliche Wachstumsfelder erschlossen, die wir aufgrund der noch sehr geringen Visibilität ebenso wie anorganisches Wachstum nicht in unseren Prognosen berücksichtigt haben. Externes Wachstum erwartet: Nachdem DEAG Ende 2018 eine 20 Mio. Euro-Anleihe emittiert hat, steht das Unternehmen nach Angaben des Managements bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Targets. Wir gehen daher davon aus, dass DEAG den M&A-Fokus auf kleinere Promoter im Bereich Rock, Pop, Classic und Jazz in den Kernmärkten Deutschland, UK und der Schweiz legen wird. Fazit: DEAG hat erfreuliche Zahlen für 2018 präsentiert und eine vielversprechende Guidance gegeben. Für frische Impulse könnten Meldungen in Bezug auf die avisierte Buy-and-Build-Strategie sowie Fortschritte beim Ausbau der neueren Geschäftsfelder sorgen. 