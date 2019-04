Warum die Mentalität im Silicon Valley Betrugsfälle wie Theranos begünstigt und welche Rolle die charismatische Gründerin Elisabeth Holmes dabei spielte.

Elisabeth Holmes galt lange als das Wunderkind des Silicon Valleys. Mit gerade mal 19 Jahren gründete sie 2003 die Firma Theranos, die Bluttests für zu Hause herstellen sollte. Investoren waren von der Idee begeistert. Mehr als 700 Millionen US-Dollar sammelte das Start-up über mehrere Jahre ein. Die Bewertung des Unternehmens lag zwischen zeitlich bei neun Milliarden US-Dollar. Doch dann kam der Absturz. Eine Recherche des US-Journalisten John Carreyrou aus dem Jahr 2015 entlarvte die Technologie als nicht funktionsfähig. Aus der einstigen Erfolgsgeschichte wurde einer der größten Betrugsfälle, den das Silicon Valley je erlebt hat.

WirtschaftsWoche: Herr Carreyrou, war Elizabeth Holmes eine erfolgreiche Unternehmerin?John Carreyrou: Sie demonstrierte auf jeden Fall viele Eigenschaften, die erfolgreiche Unternehmer brauchen. Sie war voller Energie, ein Workaholic, hochgradig optimistisch und mehr als alles andere eine fantastische Verkäuferin. Gerade Letzteres ist ausgesprochen wichtig. Als Unternehmerin muss man Menschen mitreißen und davon überzeugen, an einen zu glauben. Darin war sie hervorragend. Aber es gibt eine Grenze zwischen Übertreibungen im Verkaufsgespräch und Lügen, und Elizabeth Holmes hat diese Grenze überschritten. Sie hat nie zugegeben, wenn sie Rückschläge erfuhr, weder vor ihren Investoren, noch vor dem Aufsichtsrat, der Öffentlichkeit oder ihren Patienten. So wurde aus ihren Lügen schließlich eine Lawine - und schlussendlich Betrug.

Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Theranos von Anfang an mit Problemen zu kämpfen hatte, die Mitarbeitern und Außenstehenden nicht verborgen blieben. Warum dauerte es trotzdem so lange, bis der Schwindel aufflog?Man darf nicht vergessen, dass der Betrug erst in den späteren Jahren von Theranos das enorme Ausmaß annahm, von dem wir heute sprechen. Zwar gab es auch in den frühen Jahren des Unternehmens unethisches Verhalten, auf das Whistleblower durchaus hingewiesen haben. Aber damals befand sich die Firma noch im Forschungsmodus, das heißt: Die Auswirkungen der Verfehlungen waren überschaubar. Das ändert sich 2013, als Theranos seine Bluttests erstmals in Filialen der Drogeriekette Walgreens in Kalifornien und Arizona anbietet.

An diesem Punkt überschreitet Elizabeth Holmes eine rote Linie. Sie setzt nicht nur Patienten einer Technik aus, die nicht funktioniert, sondern sie nutzt auch den vermeintlichen Einsatz ihrer Technik, um erneut viel Geld einzuwerben. Von der rund eine Milliarde US-Dollar, die Theranos insgesamt von Kapitalgebern bekommen hat, fließen in den Jahren 2014 und 2015 mehr als 700 Millionen, unter anderen von Rupert Murdoch, der jetzigen US-Bildungsministerin Betsy DeVos oder dem mexikanischen Milliardär Carlos Slim. Während die Investoren aus der Anfangsphase genau wussten, dass sie auf eine 20-jährige College-Abbrecherin mit einer Vision aber ohne funktionierende Technik setzen, glaubten diese späteren Kapitalgeber, dass sie es mit einem funktionierendem System zu tun hatten, das von Behörden und dem Drogerieriesen Walgreens umfassend überprüft worden ist. Das war aber nicht der Fall.Wie groß ist vor diesem ...

