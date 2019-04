Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten die Rally im Januar fortsetzen können und auch im Februar eine gute Performance gezeigt. Gründe hierfür hätten in einer positiven Überraschung der US-Einkaufsmanagerindices (während die europäischen Pendants sich weiterhin abgeschwächt hätten), Fortschritten in den Verhandlungen der Vereinigten Staaten mit China und einer insgesamt besser als befürchteten Berichtsaison gelegen. ...

