Das Bankhaus Lampe hat SAF-Holland von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 11,50 Euro gesenkt. Der jüngst schwache Ausblick des Zulieferers für die Lkw-Industrie für 2019 sowie die Lieferketten-Probleme in den USA dürften Detlef Borghardt letztendlich seinen Job als Vorstandschef gekostet haben, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Situation in den Vereinigten Staaten sei nun oberste Priorität des neuen Chefs Alexander Geiss. Die stark rückläufigen Auftragseingänge für Trucks dort legten nahe, dass der Höhepunkt des Zyklus nahe und die Zeiten in Kürze noch härter werden dürften./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 17:26 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 07:01 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU0307018795

AXC0212 2019-04-02/15:19