BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die Rahmenbedingungen für die Einführung einer "Information zur Altersvorsorge auf einen Blick" festlegen. Das kündigten das Bundesarbeits- und das Bundesfinanzministerium in Berlin an. Das Ergebnis eines von beiden Ministerien in Auftrag gegebenen Forschungsvorhabens schaffe "eine wesentliche Grundlage zur Einführung einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation", erklärten sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der Forschungsbericht zeige auf, wie die Einführung einer Information über die Absicherung aus allen drei Säulen der Alterssicherung gelingen könne - trotz unterschiedlicher Träger aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge. Geplant ist der Aufbau einer Online-Plattform, auf der die Bürgerinnen und Bürger individuelle Informationen über ihre Altersvorsorgeprodukte von den verschiedenen Altersvorsorgeträgern erhalten sollen. Darauf sollen nach Möglichkeit die erreichbaren Altersvorsorgeleistungen in einer Modellrechnung zusammengeführt werden.

Die nötigen Schritte zur Umsetzung des Projektes würden "nun zügig in Angriff genommen", erklärten die Ministerien. Ziel ist es den Angaben zufolge, bis zum Herbst 2019 gemeinsam die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Einführung festzulegen, um dann die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Im Anschluss sollten die technischen Voraussetzungen erarbeitet werden und mit einer vorgeschalteten Pilotphase umgesetzt werden.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) lobte das Vorhaben. "Wir begrüßen sehr, dass die Bundesregierung jetzt Fahrt bei der Umsetzung einer säulenübergreifenden Renteninformation aufnehmen will", sagte GDV-Geschäftsführungsmitglied Peter Schwark. Wichtig sei jetzt, dass die Politik mit den Anbietern konkrete Vorschläge diskutiere, wie eine moderne, digitale Renteninformation aussehen könne. Zentrales Ziel sei, "dass die Bürger so Versorgungslücken besser und rechtzeitig erkennen und entsprechend ihre private Vorsorge anpassen können".

Der SPD-Arbeitsmarktexperte Ralf Kapschack erklärte, eine umfassende Information zur Altersversorgung sei "nicht nur sinnvoll, sondern auch machbar". Das zeige der Forschungsbericht. "Ein Rentencheck soll die zu erwartende Höhe der Rente aus gesetzlicher Rente, betrieblicher und privater Vorsorge verständlich, vollständig, verlässlich und vergleichbar darstellen", hob er hervor.

April 02, 2019 08:56 ET (12:56 GMT)

