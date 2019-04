Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Volvo B mit "Buy" und einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des schwedischen Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers sei dem Sektor in den vergangenen zwölf Monaten erwas hinterher gehinkt, so dass sie nun eine gute Einstiegsgelegenheit sehe, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für den Titel spreche die solide Bilanz und das verbesserte Chance-Risiko-Verhältnis. Der Markt verkenne zudem die verbesserten Margen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 03:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: SE0000115446