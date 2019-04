Auto sollen mehr Rücksicht auf den Unfallgegner nehmen, sonst gib es keine Bestnote mehr beim NCAP-Crashtest. Das wird für die Hersteller teuer.

Die Sicherheitsexperten der europäischen Autoclubs müssen dieses Jahr weit mehr Autos zu Schrott fahren als gewöhnlich. Denn nächstes Jahr gibt es nicht nur eine neue Dummy-Puppe und strengere Maßstäbe für Gurte und Airbags, sondern auch einen neuen europäischen Crashtest. Da wollen sich einige Autohersteller lieber noch Bestnoten nach dem alten Testverfahren sichern.

"Wir sehen in der Unfallforschung, dass die Fahrzeuge mit Blick auf die Testverfahren optimiert wurden", sagt Reinhard Kolke, Leiter des ADAC-Technikzentrums, am Dienstag bei einer Expertentagung in München. Wer die Insassen des eigenen Autos und Fußgänger optimal schützt und den Fahrer mit Assistenzsystemen unterstützt, bekommt fünf Sterne. Doch ab 2020 wird auch benotet, was ein Auto beim Unfallgegner anrichtet. Und das kann für manchen Hersteller richtig teuer werden.

"Wenn sich der Längsträger durchbohrt bis zum Sitz des anderen Autos, kann sich das jeder vorstellen", sagt Volker Sandner, Leiter der Crashtests beim ADAC. Der große Audi-SUV Q7 gegen einen Fiat 500, Peugeot 308 gegen Ford Fiesta, VW Golf gegen Smart - immer wieder fanden die im europäischen Testkonsortium NCAP zusammengeschlossenen Autoclubs und Behörden nicht kompatible Knautschzonen, und sie stellten fest: "Partnerschutz leistet auch einen großen Beitrag ...

