L'Oréal Paris, die weltweit führende Kosmetikmarke, freut sich sehr, die gefeierte Künstlerin und Sängerin Céline Dion als seine neue Markenbotschafterin vorstellen zu dürfen.



Céline Dion zählt zu den berühmtesten und am meisten verehrten Frauen der Welt. Sie ist eine echte Ikone, die ihren Fans nahesteht. Sie hat nicht nur eine starke Stimme und eine sagenhafte Bühnenpräsenz, sondern ist auch eine intelligente und selbstbewusste Frau, die für ihre außergewöhnlichen Errungenschaften und ihre herausragende Persönlichkeit bekannt ist. Sie ist tough, selbstsicher, mutig, großzügig, aber auch bescheiden und gilt als das ultimative Symbol einer starken und erfolgreichen Frau.



"L'Oréal Paris unterstützt Frauen bereits seit langer Zeit dabei, sich selbst nach ihren eigenen Regeln und Wünschen zu verwirklichen. Mit Céline Dion als jüngstem Mitglied der L'Oréal-Paris-Familie bauen wir auf unserer Mission auf, uns mit Botschafterinnen zusammenzuschließen, die stark, selbstbewusst, durchsetzungsfähig, vielseitig und offen sind. Céline Dion hat ein natürliches Selbstwertgefühl. Sie folgt ihrem Herzen, um erfolgreich zu sein, hinterfragt Klischees und bahnt sich und vielen anderen Frauen den Weg. Damit verkörpert sie das Motto unserer Marke perfekt: 'Weil ich es mir wert bin.'"



Pierre-Emmanuel Angeloglou - Global Brand President von L'Oréal Paris



"Ich bin in einer Phase meines Lebens, in der ich meine Stimme sehr gerne einsetze, damit sich andere Frauen schön und selbstbewusst fühlen und lernen können, sich so zu mögen, wie sie sind."



Céline Dion



Seit vielen Jahren steht Céline Dion in Las Vegas auf der Bühne. Im Juni dieses Jahres fällt dort der letzte Vorhang ihrer Show - doch das ist nur der Anfang eines neuen Kapitels im Leben der gefeierten Sängerin. Sie festigt ihren Status als Beauty- und Fashion-Ikone und Social-Media-Star weiter und veröffentlicht darüber hinaus noch in diesem Jahr ein neues, mit Spannung erwartetes Album.



Die 51-Jährige feiert ihr Debüt für L'Oréal Paris in einer Werbung für unsere Excellence-Haarfarben. Der fröhliche TV-Spot wurde im Herzen von Paris gedreht und zeigt die humorvolle und verspielte Seite von Céline Dion. Am 22. April 2019 wird der Spot weltweit erstmals ausgestrahlt.



