Einen Marktanteil von 58,4 Prozent erreichten reine Elektroautos im März bei den Neuzulassungen in Norwegen, was einen neuen Rekord bedeutet. Konkret wurden 10.728 Batterie-elektrische Pkw zugelassen, doppelt so viele wie im Vorjahresmonat. Rund die Hälfte der norwegischen BEV-Zulassungen im März ging auf das Konto des Tesla Model 3 (5.314). Darüber hinaus wurden im vergangenen Monat in Norwegen 3.469 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...