Die britische Investmentbank Barclays hat AB Inbev mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 79 Euro in die Bewertung aufgenommen. Aktien von Getränkeherstellern böten hohe Ausschüttungen, aber die jüngsten konjunkturellen und regulatorischen Begegebenheiten hätten die Branchendynamik verändert, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Sektor bevorzugen sie Papiere von Spirituosenherstellern sowie Konzernen mit Ausrichtung auf die aufstrebende chinesische Mittelschicht./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 15:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-04-02/16:38

ISIN: BE0974293251