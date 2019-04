Auf das Börsen-Debüt des Fahrdienstvermittlers Lyft folgt Ernüchterung. Die Aktie verliert bereits wieder an Wert, Analysten warnen zur Vorsicht.

Die ersten Tage als börsennotiertes Unternehmen haben sich Lyft-Gründer Logan Green und John Zimmer wahrscheinlich anders vorgestellt. Schon einen Tag nach dem großen Start auf dem Parkett fiel die Aktie am Montag um fast zwölf Prozent und rutschte damit unter den Ausgabepreis von 72 Dollar, zu dem die Aktie vor dem Handelsstart am Freitag ausgegeben worden war. Dabei war die Stimmung an den Märkten zum Wochenbeginn durchweg positiv.

Es ist ein Abwärtstrend, der sich Dienstag weiter fortsetzte. In den frühen Handelsstunden gab das Papier an der New Yorker Wall Street zeitweise weiter um bis zu vier Prozent nach. Die Euphorie der Anleger hielt damit keine Woche an. Jetzt, wo das rosa Konfetti vom Börsenstart aufgekehrt und der rote Teppich eingerollt ist, muss sich Lyft mit der rauen Realität der Märkte auseinandersetzen.

Investmentbanken sind erfahren darin, vor einem Börsengang Interesse bei den Investoren zu wecken. Die Papiere von Lyft waren innerhalb eines Tages überzeichnet, sodass das Unternehmen die Preisspanne vor dem Börsengang noch einmal anhob. Faktisch hat sich an Lyfts Ausgangslage zwar nichts geändert, doch die Stimmung hat sich gedreht.

Nun haben die Kritiker die Oberhand. Die Entwicklung werden auch die anderen Firmen aus dem Silicon Valley genau verfolgen, die in den kommenden Monaten ebenfalls den Gang an die Börse planen und auf eine positive Investorenstimmung hoffen. Doch davon ist wenig zu spüren. Die Investmentbank Seaport Global startete die Analysten-Coverage ...

