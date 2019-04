Unter dem Thema Smart City Smart Living wird die HKTDC International ICT Expo vom 13. bis 16. April im Hong Kong Convention and Exhibition Centre stattfinden, um eine Reihe von Lösungen aus den Gebieten Smart Economy (intelligente Wirtschaft), Smart Environment (intelligente Umgebung), Smart Government (intelligente Regierung), Smart Living (intelligente Lebenshaltung), Smart Mobility (intelligente Mobilität)und Smart People (intelligente Personen) vorzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190402005816/de/

( Photo: Business Wire)

Das Office of the Government Chief Information Officer wird den "Smart Government Pavilion" zur Verfügung stellen, um Innovations- und Technologie- (IuT) Initiativen wie die elektronische Idendität (eID) vorzustellen. Hierbei handelt es sich um eine Straßenleuchte, die in der Lage ist, den Verkehr zu verfolgen und Umweltdaten zu sammeln, und ein intelligentes Transportsystem unter Nutzung einer Fahrzeugeinheit und VR-Technologie für Schulungszwecke. Der Pavillon wird auch die kommende "Smart Government Innovation Lab" vorstellen, die darauf ausgerichtet ist, die Übernahme von IuT zu erleichtern, um die öffentlichen Dienste zu verbessern, indem die Branche aufgefordert ist, Vorschlage für IuT-Anwendungen und Produktvorschläge für Herausforderungen im öffentlichen Dienst und für die Durchführung von Tests und Technologietests von geeigneten Vorschlägen voranzubringen.

Ein Pavillon der Hangzhou-Regierung wird seine City Brain Plattform präsentieren, die Big Data, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz einsetzen wird, um Lösungen für die Stadtverwaltung vorzustellen. Das System wird im Rahmen der 2022 Asian Games in Hangzhou angewendet, um Veranstaltungsorte, Ereignisse und Teilnehmer zu unterstützen. Dieses Projekt steht unter der Leitung von Dr. Wang Jian, dem Gründer von Alibaba Cloud und Chefarchitekten dieser Plattform, der am 15. April ein Seminar abhalten wird, um seine innovativen Anwendungen vorzustellen.

Mehr als 30 französische Unternehmen multinationale Organisationen, KMU und technologieorientierte Startups haben sich im "So French So Innovative Pavilion" zusammengeschlossen, zu dem auch Capgemini, Schneider Electric, STMicroelectronics und andere gehören. Einige der teilnehmenden Unternehmen werden ein Themenseminar abhalten und sich im Verlauf der Messe (15.-16. April) über Smart-City-Lösungen austauschen.

Zu den weiteren wichtigen Ausstellern gehören Cyberport, Airport Authority Hong Kong, Jetco, Microsoft, NEC, Hong Kong Science Park, SenseTime, Smart City Consortium und Xiao-i sowie einige lokale Forschungs- und Entwicklungszentren, darunter das Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre (LSCM), Automotive Parts and Accessory Systems (APAS) R&D Centre und das Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI).

Gleichzeitig mit der ICT Expo findet die HKTDC statt, die Hong Kong Electronics Fair (Frühlingsversion)

Anmeldung einer kostenlosen E-Plakette:

International ICT Expo: https://goo.gl/FqS6G7

Hong Kong Electronics Fair (Fühlingsversion): https://goo.gl/ipUCFP

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190402005816/de/

Contacts:

Hong Kong Trade Development Council

Lindsey Wong

E-Mail: lindsey.yt.wong@hktdc.org

Tel.: (852) 2240 4049