Lehi, Utah (ots/PRNewswire) - Young Living Essential Oils feiert heute 25 Jahre als Weltmarktführer im Bereich ätherischer Öle. Als Pioniere auf diesem Gebiet und erstes Unternehmen für ätherische Öle, das die 25-Jahre-Marke erreicht, geht Young Living noch einen Schritt weiter, als nur die Vergangenheit zu ehren; das Unternehmen blickt ebenso erwartungsfroh in die Zukunft. Seit dem Jahr 1994 hat Young Living Produkte in mehr als 200 Länder versandt, mehr als 600 Gesundheits- und Wellnessprodukte entwickelt, das größte Sortiment an ätherischen Öl-Produkten auf dem Markt angeboten und knapp 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Zukünftig macht sich Young Living bereit, das ambitionierte 5 x 5 Pledge (5 x 5-Versprechen) zu erfüllen: mindestens 25 neue Märkte weltweit zu eröffnen, in sämtlichen Werken weltweit erfolgreich "Zero-Waste-Konzepte" umzusetzen, mindestens 25 unternehmenseigene oder Partner-Bauernhöfe zu entwickeln, fünf Millionen weitere Haushalte zu erreichen und durch die D. Gary Young, Young Living Foundation (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2420597-1&h=1569393720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc% 2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D2135656753%26u%3Dhtt ps%253A%252F%252Fyounglivingfoundation.org%252F%26a%3DThe%2BD.%2BGary %2BYoung%252C%2BYoung%2BLiving%2BFoundation&a=D.+Gary+Young%2C+Young+ Living+Foundation) fünfmal so vielen Kindern zu helfen - und all das innerhalb der nächsten fünf Jahre.



"Es ist deutlich, dass sich Young Living vom Rest der ätherischen Öl-Branche unterscheidet", bemerkt Jared Turner, President und COO der Young Living. "Unser Erfolg misst sich nicht nur an einer einzigen Größe, sondern an unserem Engagement für einen ganzheitlichen Lebensstil des ungiftigen Rundum-Wohlbefindens; an unserer Fähigkeit, Familien überall auf der Welt durch die Entwicklung einer unternehmerischen Denkweise zu befähigen, und an unseren kontinuierlichen Bemühungen, einen Beitrag zur Unterstützung unterversorgter Gemeinden zu leisten. Wir werden weiterhin keine Mühen scheuen, um die Mission unseres Gründers D. Gary Young zu erfüllen, die darin besteht, die hochwertigsten ätherischen Öle in jeden Haushalt auf der Welt zu bringen." Verbraucher können stets beruhigt einkaufen und sich voll und ganz auf das Seed to Seal® Qualitätsversprechen von Young Living verlassen - ein bisher unerreichter, beispielloser Maßstab, der einzig authentische und wirkungsvolle ätherische Öle hervorbringt. Bei der Qualität gibt es keine Kompromisse.



Mary Young, Mitbegründerin und CEO, sagt: "Wir sind freuen uns außerordentlich darauf, mit Vorstellungskraft und Kreativität in die Zukunft zu blicken, uns auch weiterhin auf unsere Ziele zu konzentrieren, die die nächsten 25 Jahre gestalten werden, und positive Durchsetzungsstärke zu beweisen, indem wir einander dabei unterstützen, unser höchstes Potential zu erreichen." Aufbauend auf die 6 Millionen Mitglieder umfassende Kundenbasis, die in jedem Jahr um weitere Millionen wächst, wird Young Living global auch weiterhin enormen Einfluss nehmen und die Welt verändern!



Informationen zu Young Living Essential Oils



Young Living Essential Oils, LC mit Sitz in Lehi, Utah ist Weltmarktführer im Bereich ätherischer Öle und bietet die hochwertigsten mit Ölen versetzten Produkte auf dem Markt an. Young Living nimmt die Rolle der Marktführerschaft ernst und setzt mit dem eigens erarbeiteten Seed to Seal® Qualitätsversprechen Standards. Dieses Versprechen baut auf drei wichtige Säulen: Beschaffung, Forschung und Standards. Diese Leitlinien helfen Young Living dabei, den Planeten zu schützen und reine, authentische Produkte herzustellen, die Mitgliedern ein gutes Gefühl geben, wenn sie sie mit Freunden und Familie teilen. Young Living-Produkte, die alle von unternehmenseigenen Bauernhöfen, Partnerbauernhöfen oder Seed to Seal-zertifizierten Lieferanten stammen, tragen nicht nur zu einem gesunden Lebensstil bei, sondern ermöglichen es zudem mehr als 6 Millionen Mitgliedern weltweit, neues Selbstbewusstsein und ganzheitliches Wohlergehen zu erzielen, indem sie ihre Arbeit mit ihren Werten und ihrer Leidenschaft kombinieren können. Weitere Information erhalten Sie auf YoungLiving.com (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2420597-1&h=2664267257&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D4158502605%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%26a%3DYoungLiving.com&a=Yo ungLiving.com), oder folgen Sie @younglivingeo (https://c212.net/c/li nk/?t=0&l=de&o=2420597-1&h=1085388258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D2292981737%26u%3Dhttps %253A%252F%252Ftwitter.com%252Fyounglivingeo%26a%3D%2540younglivingeo &a=%40younglivingeo) auf Twitter oder Facebook (https://c212.net/c/li nk/?t=0&l=de&o=2420597-1&h=1613159531&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2420597-1%26h%3D2165694498%26u%3Dhttps %253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FYoungLiving%252F%26a%3DFacebook&a =Facebook).



