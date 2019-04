Pläne der Bundesregierung für strengere Düngeregeln für Landwirte sorgen in Niedersachsen - dem deutschen Agrarland Nummer eins - für Proteste. Mehrere Hundert Bauern demonstrierten am Dienstag in Hannover mit einem Traktorkorso und einer Resolution gegen schärfere Regeln auch zum Ausfahren von Gülle. Die Reform soll dem Grundwasserschutz dienen.

Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke drückte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Rande einer Agrartagung eine Protestresolution in die Hand. "Ministerin Klöckner ist in der Vorgehensweise zu weit gegangen, ihre verschärften Vorschläge zur Düngeverordnung sind völlig überzogen", sagte Schulte to Brinke. Die 2017 erst überarbeiteten Düngeregeln zeigten bereits positive Wirkung. Eine erneute Verschärfung könne dazu führen, dass in Niedersachsen jeder fünfte Hof aufgebe. Klöckner und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sollten ihren Vorschlag zurückziehen und der EU-Kommission die Erfolge der derzeitigen Düngeverordnung offensiv und deutlich kommunizieren.

Die Nitratbelastung im Grundwasser liegt in Deutschland an vielen Stellen über dem EU-Grenzwert, Berlin hat deswegen Ärger mit Brüssel. Nitrat gelangt hauptsächlich über Dünger aus der Landwirtschaft, etwa Gülle, ins Wasser und kann dort Tieren und Pflanzen schaden. Auf Druck der EU muss Deutschland seine erst 2017 geänderten Düngeregeln für Bauern erneut nachjustieren. Nach dem bisherigen Plan der Bundesregierung sollen von Mai 2020 an noch strengere Regeln gelten. Eine konkrete Einigung liegt aber noch nicht auf dem Tisch./evs/DP/fba

