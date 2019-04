Trotz Baisse auf dem Kyptomarkt: über 60.000 Neukunden nach Einführung innovativer mobiler Apps

Einstein Exchange, eine Börse für Kryptowährungen mit dem weltweit schnellsten Wachstum, gab einen außergewöhnlichen Anstieg bei den Neukunden nach Einführung der kostenlosen mobilen Wallet- und Trading-Anwendungen des Unternehmens bekannt. Vierzehn Tage nach der Einführung verzeichnete Einstein über 60.000 Neukunden, was einem Anstieg von 100 bei der Gesamtkundenzahl entspricht. Hinzu kamen über 20.000 Kunden, die sich in der eigenentwickelten KYC-Engine der App identifiziert haben.

Einstein Exchange's new cryptocurrency mobile wallet, designed for simplicity and ease of use, available in 12 different languages. (Photo: Business Wire)