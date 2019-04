Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kursaufschwung am deutschen Aktienmarkt ging am Dienstag weiter. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 11.755 Punkte. Mit dem Plus ließ er zum Börsenschluss in Europa die Leitindizes der Eurozone und auch des US-Markts deutlich hinter sich. "Der DAX ist auf dem Weg zum Jahreshoch", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Bis dorthin fehlen dem DAX nur noch knapp 0,6 Prozent, und die 200-Tage-Linie hat er am Dienstag bereits wieder überwunden.

Die neue Stärke im internationalen Vergleich führten Händler auf die besseren Konjunkturerwartungen zurück. Sowohl in China als auch in den USA hatten gute Einkaufsmanager-Indizes bereits am Montag die Stimmung für konjunkturabhängige Aktien angeheizt. Deshalb sei nun der konjunktur- und autolastige deutsche Aktienmarkt besonders gefragt, hieß es im Handel.

Allerdings warnte Stanzl auch, der Brexit könnte zum Party-Killer werden. Umso näher der Freitag der kommenden Woche rücke, desto nervöser dürften die Anleger werden, so der Marktanalyst zum bisher geplanten Brexit-Termin.

Auto-Aktien auf der Überholspur - Adidas auf Allzeit-Hoch

Auf der Gewinnerseite im DAX stachen Continental mit einem Plus von 2,3 Prozent hervor. BMW stiegen um 2,2 Prozent. Kräftig aufwärts ging es auch mit ausgewählten Zulieferern der zweiten Reihe: Hier zogen Aumann um 5,9 Prozent an.

Stark im Markt lagen auch Salzgitter mit einem Plus von 6,4 Prozent. Der Chef des Stahlkonzerns rechnet im laufenden Jahr mit steigenden Stahlpreisen. Thyssenkrupp zogen um weitere 0,6 Prozent an.

Neue Rekordmarken setzten Adidas. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent auf den neuen Höchstkurs von 221,65 Euro, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 245 von 240 Euro erhöht hatte.

Henkel und Deutsche Post abgestuft

Die Verliererseite im DAX wurde von Henkel angeführt. Der Titel fiel um 2 Prozent auf 88,80 Euro. Die Analysten von Warburg haben die Kaufempfehlung zurückgezogen und raten nur noch zum "Halten", das Kursziel haben sie auf 97 von 105 Euro zurückgenommen. Auch Deutsche Post standen mit einem Minus von 1,5 Prozent auf der Verliererseite ganz oben. Hier waren es die Analysten der Citibank, die den Titel auf "Halten" von "Kaufen" abgestuft haben.

In der vierten Reihe gewannen Medigene 5,6 Prozent. Hier beflügelten positive Nachrichten zu einer vorklinischen Studie des Medikaments PRAME TCR-T gegen Lungenkrebs.

Sehr fest zeigten sich auch A.S.Creation. Der Tapetenhersteller hat seinen Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem russischen Partner Kof Palitra verkauft. Das Konzernergebnis vor Steuern werde nun zwischen 10 und 11 Millionen Euro liegen statt zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro. Das sei zwar nur ein Einmaleffekt. Der Kurs gewann trotzdem 17,3 Prozent auf 12,90 Euro.

Die wieder zunehmende Risikobereitschaft zeigte sich am Dienstag auch in den Kryptowährungen. Bitcoin wurde am Morgen erstmals in diesem Jahr über 5.000 Dollar gehandelt. Die am deutschen Markt notierte Aktie der Bitcoin AG gewann 20,7 Prozent auf 25,70 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 79,8 (Vortag: 100,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,29 (Vortag: 4,03) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.754,79 +0,62% +11,33% DAX-Future 11.777,00 +0,63% +10,71% XDAX 11.760,57 +0,42% +11,15% MDAX 25.155,47 +0,36% +16,52% TecDAX 2.719,87 +0,15% +11,01% SDAX 11.176,69 +0,56% +17,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,08 45 ===

April 02, 2019 11:51 ET (15:51 GMT)

