Die Flugzeugkabine hat für Airlines an Bedeutung gewonnen. Hier können sie sich von der Konkurrenz abheben. Bei einer Hamburger Fachmesse zu dem Thema sind auch futuristische Einfälle zu sehen.

Der Flugzeughersteller Airbus hat eine Zukunftsvision für 2030 entworfen. Dann wird es in der Flugzeugkabine möglicherweise ganz anders aussehen: Die Sitze sind flexibel und lassen sich zum Beispiel drehen, so dass Abteile wie in einem ICE entstehen. Und die passen sich an die Passagiere an. Fliegt eine Familie gemeinsam, laufen Kindervideos auf Bildschirmen oder sogar Wänden und Fenstern, das Licht ist angepasst. Ganz anders sieht es aus, wo Geschäftsleute zusammensitzen und arbeiten wollen. Sie können Business-Charts an die Wand werfen und mit ihren Geschäftspartnern kommunizieren. Wer einen Wunsch hat, ruft nicht mehr den Steward oder die Stewardess herbei, sondern wählt etwa ein Getränk auf dem Touchscreen und wird bedient. Die Sitze sind individuell konfiguriert für jeden einzelnen Fluggast.

"Einiges davon wird vielleicht bis 2030 realisiert, anderes schon vorher, manches auch niemals", sagte Ingo Wuggetzer, bei Airbus Vizechef für das Kabinenmarketing, am Dienstag in Hamburg. Bei der Fachmesse Aircraft Interiors Expo zeigten in den Messehallen mehr als 500 Aussteller Neuigkeiten und Innovationen für die Flugzeugkabine. Die ...

