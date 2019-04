Nachdem der USD/CAD am Dienstag in Richtung der Marke von 1,33 gesunken war, kehrte er in der frühen New Yorker Sitzung seinen Kurs um und stieg auf ein neues Tageshoch von 1,3374. Zuletzt handelte das Paar auf 1,3363 und damit 0,42 Prozent im Plus. Obwohl der CAD die beeindruckende Rohöl-Rallye nutzte und in den letzten Handelstagen seine Rivalen ...

