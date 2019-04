Düsseldorf (ots) - Robert Schäfer, der Vorstandsvorsitzende von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf, hat den Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel begrüßt. "Dazu hat es am Ende keine Alternative mehr gegeben. Es ist gut, wie es gekommen ist", sagte er Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Jetzt geht es darum, die richtigen Schlüsse aus den Fehlern der Vergangenheit zu ziehen. Es muss jetzt endlich ein echter Neuanfang gemacht werden. Es ist gut, dass es zunächst bis September eine Übergangslösung mit bewährten Kräften gibt. Es ist allerdings entscheidend, dass nicht nur über Personen geredet wird, sondern genauso intensiv über die Strukturen nachgedacht wird. Der DFB hat bereits Änderungen versucht, aber da muss noch mehr kommen, wenn man alle im deutschen Fußball mitnehmen will."



