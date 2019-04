Monument Re hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen über sein europäisches Tochterunternehmen Laguna Life d.a.c. die Übernahme eines Run-Off-Portfolios aus gebundenen und traditionellen Geschäftstätigkeiten von MetLife Europe d.a.c abgeschlossen hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Gemäß der Genehmigung durch den irischen High Court wurde das Portfolio in Irland zum 1 April 2019 zu unveränderten Bedingungen an Laguna Life d.a.c. übertragen.

Über MetLife Europe d.a.c.

MetLife Europe d.a.c. ist eine eigenständige irische Kapitalgesellschaft mit Sitz in Irland und von der irischen Zentralbank befugt, Geschäfte mit Lebensversicherungen und bestimmten anderen Versicherungen zu tätigen.

MetLife Europe d.a.c. unterhält Zweigstellen in Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Bulgarien, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Zypern und Rumänien. MetLife Europe d.a.c. ist ferner über Freedom of Service in Polen, Griechenland, Norwegen, Deutschland, Österreich und den Niederlanden tätig.

Die Aufsichtsbehörde von MetLife Europe d.a.c. ist die irische Zentralbank.

Weitere Informationen über MetLife Europe finden Sie unter www.metlife.eu.

Über MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) ist über seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ("MetLife") eines der weltweit führenden Unternehmen für Finanzdienstleistungen, das Versicherungen, Jahresrenten, Personalvorsorge und Anlagenverwaltung anbietet und damit seine privaten und institutionellen Kunden beim Umgang mit Veränderungen unterstützt. MetLife wurde 1868 gegründet, ist in mehr als 40 Ländern tätig und hat führende Marktpositionen in den USA, Japan, Lateinamerika, Asien, Europa und dem Nahen und Mittleren Osten inne. Weitere Informationen finden Sie unter www.metlife.com.

Über Monument Re und Monument Insurance

Monument Re Limited ("Monument Re") steht als Klasse-E-Rückversicherer und Holdinggesellschaft unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority. Vom Firmensitz in Bermuda aus ist Monument Re als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit dieser Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und diese Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Die irischen Tochtergesellschaften der Monument Re handeln unter dem Namen Monument Insurance und schließen Laguna Life d.a.c. unter der Aufsicht der irischen Zentralbank ein.

Die Unternehmensgruppe ist in Bermuda, Irland, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden präsent.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie bitte www.monumentregroup.com oder wenden Sie sich an Manfred Maske, CEO, info@monumentregroup.com, +1 (441) 400-9300.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190402005939/de/

Contacts:

Manfred Maske, CEO

info@monumentregroup.com

+1(441) 400-9300