HSBC profitiert vom Trend zum Outsourcing. In den nächsten Monaten will die Bank beim verwahrten Vermögen die Marke von 250 Milliarden Euro knacken.

Die Deutschland-Tochter der britischen Großbank HSBC rechnet mit einem weiterhin kräftig wachsenden Geschäft für Wertpapierdienstleistungen. "Der Trend zum Outsourcing verstärkt sich", sagte Bereichschefin Gina Slotosch am Dienstag in Frankfurt. Schon in den nächsten Monaten werde HSBC Deutschland bei den verwahrten Vermögen die Marke von 250 Milliarden Euro knacken, sagte Slotosch. Im vergangenen Jahr kletterten sie auf 221 Milliarden Euro.

HSBC rückte damit in Deutschland auf den dritten Platz der größten Verwahrstellen hinter BNP und StateStreet vor, nachdem sie 2017 noch auf dem sechsten Platz gelandet war.

Viele Geldhäuser kämpfen mit veralteten IT-Systemen und wachsendem Kostendruck, zugleich lebt das margenarme Geschäft mit der Wertpapierabwicklung von der Zahl ...

