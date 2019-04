Bei Nordex geht die positive Nachrichtenlage weiter. Am Montag konnte der Windkraftanlagenhersteller bereits einen Großauftrag in Argentinien über 38 Turbinen der neuen Delta4000-Reihe mit einer Gesamtleistung von 166 Megawatt verkünden, am Dienstag folgte gleich der nächste Deal. Für den Kunden Acciona Energy Australia wird Nordex den Windpark "Mortlake South" im Südosten Australiens errichten. Hierfür werden 35 Turbinen der Delta4000-Reihe mit 157,7 Megawatt Leistung errichtet.

