Alibaba zählt zu den Werten, die in den vergangenen Wochen etwas unter dem Radar flogen. Dennoch ist der Handel in Deutschland ausgesprochen stark und die Aussichten bleiben bestens. Kursgewinne von 10 % und mehr sind auch nach dem Handel am Dienstag noch möglich, so die Analysten.

Im Detail: Die Aktie hat am Mittwoch einen kleinen Aufschlag geschafft, der allerdings im Laufe des Tages etwas zusammenschmolz. Die Kursgewinne sind allerdings ohne weitere wirtschaftlich bedeutende Nachrichten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...