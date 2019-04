Laut den FX-Strategen der UOB Group könnte das Paar in den nächsten Wochen wieder auf die Jahrestiefs bei 1,1174 Dollar fallen. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Der EUR verzeichnete gestern eine Spanne von 1,1201/1,1249 und lag damit relativ nahe an unserer erwarteten Spanne von 1,1205/1,1255. Der anschließende schwache Tagesschlusskurs in NY ...

Den vollständigen Artikel lesen ...