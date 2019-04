Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Lagarde: IWF wird Prognosen für Weltwirtschaftswachstum senken

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet nach den Worten seiner Chefin Christine Lagarde zwar für das zweite Halbjahr mit einer Verstärkung des Weltwirtschaftswachstums, wird aber trotzdem seine erst im Januar gesenkten Wachstumsprognosen weiter reduzieren. Bei einer Rede in der US-Handelskammer warnte Lagarde zudem vor einer Monopolbildung in der Digitalwirtschaft und höheren Zöllen im Güterhandel zwischen den USA und China.

Welthandelsorganisation korrigiert ihre Prognose nach unten

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Prognose für 2019 stark nach unten korrigiert. Sie rechnet nicht mehr mit einer Zunahme des Welthandels um 3,7 Prozent, sondern nur noch um 2,6 Prozent. Für 2020 rechnet die WTO mit einem Plus von 3,0 Prozent - aber nur, "wenn die Spannungen im Welthandel sich legen".

US-Aufträge für langlebige Güter sinken im Februar

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Februar nicht so stark gesunken wie erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, reduzierten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 2,1 Prozent gerechnet. Der Vormonatswert wurde auf plus 0,1 (vorläufig: plus 0,3) Prozent nach unten revidiert.

Deutscher Automarkt schwächt sich im März ab

In Deutschland wurden im März 345.600 Pkw neu zugelassen. Damit sei die Zahl der Neuzulassungen um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen, teilte der Branchenverband VDA mit. Der Rückgang wurde dabei von den ausländischen Marken verursacht, die ein Minus um 3 Prozent zu verbuchen hatten. Deutsche Marken inklusive der Konzernmarken kamen auf einen Anstieg von 1 Prozent. Auf Sicht der ersten drei Monate im laufenden Jahr blieben die deutschen Neuzulassungen in etwa unverändert.

EZB: APP-Anleihebestand sinkt im März leicht

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihebestände im Rahmen des Anleihekaufprogramms APP im März leicht verringert. Nach Mitteilung der EZB sanken die Anleihebestände insgesamt um 0,598 (Februar: plus 0,942) Milliarden Euro auf 2.568,235 Milliarden Euro, wobei Papiere über 13,752 (Februar: 11,985) Milliarden Euro fällig wurden.

EU-Kommission fordert Großbritannien zu Steuerrückforderungen auf

Die EU-Kommission hat Großbritannien zu Steuerrückforderungen in unbekannter Höhe aufgefordert. "Bestimmte multinationale Unternehmen" seien "ohne Begründung" von britischen Vorschriften zur Bekämpfung der Steuervermeidung befreit worden, erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Unternehmen, denen auf diese Weise ein selektiver Vorteil gewährt worden sei, müssten die unzulässigen Steuervergünstigungen begleichen.

Britische Abgeordnete wollen mit Gesetz ungeordneten Brexit verhindern

Mit einer parteiübergreifenden Gesetzesinitiative will eine Gruppe Abgeordneter des britischen Unterhauses einen drohenden harten Brexit abwenden. Dafür soll Premierministerin Theresa May laut einer am Dienstag vorgestellten Gesetzesvorlage verpflichtet werden, einen erneuten Aufschub des Brexit über den 12. April hinaus zu beantragen, sollten Regierung und Unterhaus weiterhin keine Lösung für einen geordneten EU-Austritt finden.

Nahles wirft London Versagen vor und fordert neues Referendum

Bei der großen Koalition scheint der Geduldsfaden mit den Briten gerissen zu sein. SPD-Vorsitzende Andrea Nahles warf der britischen Regierung und dem Parlament "Versagen" vor und forderte ein neues Referendum, um die festgefahrene Situation zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu beenden.

Regierung will säulenübergreifenden Rentencheck ermöglichen

Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die Rahmenbedingungen für die Einführung einer "Information zur Altersvorsorge auf einen Blick" festlegen. Das kündigten das Bundesarbeits- und das Bundesfinanzministerium an. Das Ergebnis eines von beiden Ministerien in Auftrag gegebenen Forschungsvorhabens schaffe "eine wesentliche Grundlage zur Einführung einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation", erklärten sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Städte warnen vor Scheitern der Grundsteuerreform

Die deutschen Städte haben vor einem Scheitern der Grundsteuerreform gewarnt und von den Ländern einen breiten Rückhalt für eine bundeseinheitliche Regelung verlangt. Sie forderten den Bund auf, umgehend einen Gesetzentwurf für die Grundsteuerreform vorzulegen. Ausdrücklich warnte der Deutsche Städtetag vor einem Flickenteppich, sollte es zu unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern kommen.

6.000 Euro Geldstrafe für Ex-AfD-Chefin Petry wegen Falscheids

Die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry ist vor dem Landgericht Dresden wegen eines Falscheids zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Richter sprachen die 43-Jährige des fahrlässigen Falscheids schuldig und verhängten eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro. Ursprünglich war Petry wegen Meineids angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ging im Laufe des Prozesses aber nicht mehr von einem vorsätzlichen Delikt aus.

Regierungsfraktionen bekennen sich zu Nato-Zielen

Angesichts wachsender internationaler Kritik an den deutschen Verteidigungsausgaben wollen sich die Koalitionsfraktionen von Union und SPD in einem gemeinsamen Antrag diese Woche im Bundestag hinter die Nato-Ziele stellen. "Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich auch weiterhin zu den Vereinbarungen in der Nato zu bekennen und dem Zielkorridor der Vereinbarungen in der Nato zu folgen und damit auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zur fairen Lastenteilung im Bündnis zu leisten", hieß es in dem Papier.

Juncker fordert "zusätzliche Kraftanstrengungen" von Italien für mehr Wachstum

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat von der italienischen Regierung "zusätzliche Kraftanstrengungen" gefordert, um das schwächelnde Wirtschaftswachstum zu stärken. Er sei beunruhigt darüber, dass die italienische Wirtschaft weiter Rückschritte mache, sagte Juncker während eines Besuchs bei dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte.

Türkische Regierungspartei erhebt Einspruch gegen Wahlergebnisse in Istanbul

Angesichts ihrer erwarteten Niederlage bei den Kommunalwahlen in Istanbul hat die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan Einspruch gegen die Ergebnisse eingelegt. Der AKP-Vorsitzende in Istanbul, Bayram Senocak, sagte vor der Presse, seine Partei habe bei der Wahlkommission Einspruch in allen 39 Bezirken der Metropole eingelegt, da es am Sonntag zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Fälschungen gegeben habe.

