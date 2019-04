RENSSELAER, New York, USA, April 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von gentechnisch veränderten, auf Nagetiermodellen basierenden Lösungen, gibt bekannt, dass es von dem National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, Nationales Institut für Diabetes, Verdauungs- und Nierenkrankheiten in den USA), das zu den National Institutes of Health (NIH, Nationale Gesundheitsinstitute) gehört, eine Lizenz für das Wildmausdarmmikrobiom erworben hat.



Die Forscher des NIDDK haben die Mikrobiome von Wildmäusen untersucht und herausgefunden, dass sich diese drastisch von denen von Labormäusen unterscheiden. Bei der Studie, die in der Fachzeitschrift Cell ) vorgestellt wurde, wurden keimfreie Mäuse von Taconic verwendet. Die Mikrobiome der Wildmausdärme können für Forschungsanwendungen für die zukünftige Nutzung eingelagert bzw. in einer Labormausbrutkolonie für unmittelbare Forschungszwecke bereitgehalten werden. Bei einer Übertragung der Mikrobiome von Wildmäusen auf Labormäuse hat sich eine Zunahme der Fitness beim Wirttier und eine erhöhten Resistenz gegenüber Virusinfektionen und Tumorgenesemodellen gezeigt. Taconic erwarb die Lizenz für die Wildmausdarmmikrobiome von NIDDK als Ergänzung zu seinem bereits bestehenden Portfolio von Mikrobiomlösungen , das keimfreie Mäuse und nach Wunsch gestaltete Mikrobiomverbände umfasst. Die Rolle des Mikrobioms in der Arzneimittelentdeckungsforschung besteht darin, die Auswirkungen unterschiedlicher Mikrobiome auf die Wirksamkeit potenzieller Therapeutika zu klären und eventuell auch neue Medikamentenziele zu identifizieren. Durch einen definierten Mikrobiomstandard durch das Wildmausdarmmikrobiom vom NIDDK haben Kunden nun eine Vergleichsgrundlage, um das Mikrobiom ihrer Forschungsmodelle besser zu verstehen.

"Wie in der eleganten Studie von Rosshart et alia belegt wurde, haben Säugetiere zusammen mit ihren Darm-Mikroben die Evolution durchlaufen, was zu gesundheitsfördernden Wirkungen geführt hat. Das Wildmausdarmmikrobiommodell wird es Forschern ermöglichen, neue Wirt-Mikroben-Beziehungen zu identifizieren und das Potenzial zur Bestimmung neuer Krankheitsschutzmechanismen zu erkennen", so Dr. Alexander. Maue, Associate Director von Taconic, zuständig für Mikrobiomprodukte und -dienstleistungen.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweit führender Anbieter von gentechnisch veränderten Nagetiermodellen und dazugehörigen Dienstleistungen. Das 1952 gegründete Unternehmen Taconic bietet die besten tierbasierten Lösungen, damit Kunden weltweit wertvolle Forschungsmodelle erwerben, nach Wunsch generieren, züchten, vorbehandeln, Tests unterziehen und vertreiben können. Als Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtdienstleistungen betreibt Taconic drei Service-Labors und sechs Zuchteinrichtungen in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandmöglichkeiten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt zur Verfügung zu stellen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung liegt allein in der Verantwortung der Autoren und stellt nicht notwendigerweise die offiziellen Ansichten der National Institutes of Health dar oder impliziert ihre Billigung.