Zum 70. Jahrestag der Nato-Gründung hat Donald Trump erneut Kritik an dem zu niedrigen deutschen Anteil an dem Verteidigungsbündnis geäußert.

US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik an den deutschen Verteidigungsausgaben bekräftigt. Deutschland zahle innerhalb der Nato nicht seinen gerechten Anteil, sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Weißen Haus in Washington. Trump fügte hinzu, dass er "großen Respekt" für Bundeskanzlerin Angela Merkel und Deutschland habe, aber das Land zahle nicht, ...

