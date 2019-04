Die Commerzbank hat am Dienstag einen kleinen Aufschlag um 1 % geschafft. Dennoch hat sich am Gesamtbild für das Unternehmen aus Sicht der meisten Analysten nichts geändert. Die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank sollen noch laufen. Dabei hat die Aktie allerdings in den vergangenen Wochen nicht davon profitieren können: Grund ist die fehlende Erwartung der Analysten bezüglich des Erfolgs der Fusion.

Die Stimmung bleibt verhalten. Es gibt keine wirtschaftlichen Nachrichten, die hier einen ... (Frank Holbaum)

