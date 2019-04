Es ist vorbei: Der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Reinhard Grindel, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Nachfolge des unbeliebten Funktionärs treten bis zum DFB-Bundestag am 27. September Liga-Präsident Reinhard Rauball und DFB-Vize Rainer Koch als Vertreter der Amateure an. Für Grindel, der schon lange in der Kritik stand, brachten seine beiden letzten Skandale das Fass zum Überlaufen.

Grindel zieht damit die Konsequenzen aus den Anschuldigungen gegen seine Person, die in den letzten Tagen publik geworden waren. Am Freitag hatte der Spiegel berichtet, dass der DFB-Präsident in der Zeit von Juli 2016 bis Juli 2017 für seine Tätigkeit als Aufsichtsrats-Vorsitzender der in der Öffentlichkeit so gut wie unbekannten "DFB Medien Verwaltungs-Gesellschaft" 78.000 Euro kassiert hatte - für gerade einmal zwei Sitzungen im Jahr. Am Montag dann hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Grindel vor eineinhalb Jahren von einem ukrainischen Oligarchen eine wertvolle Luxus-Uhr bekommen und dieses Geschenk ...

