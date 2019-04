Facebook war in der Vergangenheit Opfer von Beeinflussung aus dem Ausland. Das könnte laut Facebook-Chef Zuckerberg bei den Europawahlen erneut passieren.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg kann eine Einmischung bei den Europawahlen von außen nicht komplett ausschließen. Man habe zwar viele Fortschritte gemacht. "Aber in einer Welt, in der Staaten versuchen, sich in Wahlen einzumischen, gibt es nicht die eine Sache, die wir tun können und dann ist das Problem gelöst", sagte der Chef des Internetkonzerns in einem Interview mit dem irischen Sender RTE.

Die Plattformen des US-Konzerns, zu dem auch Instagram und WhatsApp ...

