"Oberhessische Presse" zu Böhmermann/Merkel:

"Egal, wie das Verfahren Böhmermann vs. Merkel Mitte April ausgehen mag - es wird ihm ausreichend Stoff für zwei bis drei Moderationen liefern und ihn im Gespräch halten. Das sei ihm von Herzen gegönnt. Und es wird möglicherweise in der öffentlichen Wahrnehmung die Meinung stärken, dass die parlamentarische Demokratie in Deutschland selbstverständlich gute Satiriker braucht. Als humoristisches Korrektiv, als kritische Kommentatoren, aber eben nicht unbedingt als Herausforderer im Kampf um den Einzug in Präsidentenpaläste und Rathäuser."/yyzz/DP/he

AXC0024 2019-04-03/05:35