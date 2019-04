Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - AUKEY ist stolz, die Einführung von Dynamic Detect, eine intern entwickelte innovative neue Technologie für das intelligente Laden, bekannt geben zu können.



Dynamic Detect optimiert die Leistungsverteilung von USB-PD-Ladegeräten (Power Delivery), die über mehrere Ports verfügen, und entfaltet so ihr volles Potenzial.



Die meisten Multi-Port-PD-Ladegeräte sind nicht in der Lage, den gesamten verfügbaren Strom vollständig zu nutzen, wenn damit nur ein Gerät geladen wird. Beispielsweise verfügt ein reguläres Dual-Port-PD-Ladegerät über einen 18W-USB-C-PD-Port und einen 12W-USB-A-Port. Ein solches Ladegerät ist mit 30W eingestuft, aber in Realität kann der PD-Port nur ein Maximum von 18W leisten, auch wenn der andere Port nicht verwendet wird. Wenn dasselbe Ladegerät mit AUKEY Dynamic Detect ausgerüstet ist, kann dieser die gesamten 30W an diesen einzelnen PD-Port zuteilen. Wenn beide Ports verwendet werden, wird der Strom wie bisher verteilt.



Dynamic Detect wirkt ebenfalls Wunder bei leistungsfähigeren Multi-Port-PD-Ladegeräten, beispielsweise bei einem 60W-Modell mit zwei 30W-PD-Ports. Wenn die gesamte Stromleistung geteilt werden muss, auch wenn nur ein Gerät geladen wird, hat dies erheblich langsamere Ladezeiten für MacBooks und andere PD-Laptops zur Folge. Mit 30W können größere MacBooks fast gar nicht geladen werden. Wenn also die gesamten 60W eines einzelnen Ports genutzt werden können, kann die Funktionalität des Ladegeräts erheblich verbessert werden.



Diese Technologie wurde von AUKEY intern entwickelt. Ein Patent wurde angemeldet. Das Entwicklungsteam war lange Zeit unglücklich angesichts des verlorenen Potenzials von Multi-Port-PD-Ladegeräten, und diese Innovation ist eine wirklich zufriedenstellende Lösung dafür. Es ist ein kleines Beispiel eines großen Durchbruchs, der spürbare Vorteile für die Nutzer mit sich bringt.



Dynamic Detect wird erstmals im Mai im neuen Dual-Port-PD-Wandladegerät PA-D1 (https://www.amazon.de/dp/B07PYZDCV3?ref=myi_title_dp) in Erscheinung treten. Eine ganze Ladegeräte-Serie, welche diese Technologie nutzt, ist in Planung. Dabei werden verschieden Port-Layouts und Leistungsangaben verwendet.



Informationen zu AUKEY



AUKEY® kombiniert die neusten Technologien mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Hardware, um solide, zuverlässige Geräte der Unterhaltungselektronik und mobiles Tech-Zubehör zu konzipieren und herzustellen. Wir sind ein Team aus Technikfreaks, welche die kleineren Details und den Nutzen von großartigen Designs schätzen. Wir entwickeln unser Produktportfolio kontinuierlich weiter und erweitern es mit technischen Geräten der nächsten Generation als Ergänzung und Bereicherung Ihres digitalen Lebensstils.



