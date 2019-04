Am 26. März hatten wir unseren Optimismus für Bayer in unserer Stellungnahme an die Abonnenten des RuMaS Express Service zum Ausdruck gebracht. Der Artikel dazu wurde danach mit dem Titel "Bayer AG: Wann ist die Schmerzgrenze erreicht?" veröffentlicht. Im Artikel hatten wir u. a. geschrieben: "Auch am Montag und Dienstag setzte sich der Niedergang der Bayer-Aktie weiter fort. Als Belastungsfaktor hatten sich negative Analystenkommentare erwiesen. ...

