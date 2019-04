Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REAL - Der Verkauf der Metro-Tochter Real ist auf der Zielgeraden. Wie das Handelsblatt aus Verhandlungskreisen erfuhr, sind nur noch zwei Immobilieninvestoren in den Verhandlungen. Es handelt sich dabei um die Redos Gruppe und das Unternehmen x+bricks. Beide sollen Angebote in Höhe von jeweils rund 900 Millionen Euro abgegeben haben. Eine Investorengruppe rund um den Einkaufsverbund Markant und den Investor Sapinda, die ebenfalls ein Angebot abgegeben hatte, bekam von Metro eine Absage. Damit wird immer deutlicher, dass die Verbrauchermarktkette Real wohl zerschlagen wird. (Handelsblatt S. 16)

THYSSENKRUPP - Thyssenkrupp steuert auf eine riskante Konfrontation mit den Kartellwächtern in Brüssel zu. Um grünes Licht der EU-Kommission für die schon seit drei Jahren geplante Fusion der Stahlsparte mit dem Europageschäft des indischen Konkurrenten Tata Steel zu erhalten, will Vorstandschef Guido Kerkhoff der EU-Kommission nur geringe Zugeständnisse machen, damit die vorab kalkulierten Kostensenkungen möglich bleiben. Nach Angaben von Insidern sollen lediglich einige Anlagen in Belgien, Großbritannien und Spanien für Autobleche und Verpackungsstahl, die zusammen nur einen niedrigen einstelligen Prozentsatz zum Umsatz beitragen und jeweils nur einige Hundert Beschäftigte haben, an Konkurrenten verkauft werden. (Börsen-Zeitung S. 7)

DAIMLER - Zwischen BMW und Mercedes wird es offenbar nicht zu einer umfassenden Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge kommen. Das Aus für die Pläne, über die seit Monaten verhandelt worden war, wurde nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bereits am Rande des Genfer Autosalons intern kommuniziert. Statt einer Kooperation für die gesamte Modellpalette wird nun über den Bau eines kompakten Elektroautos auf einer gemeinsamen Plattform verhandelt, das in China produziert werden soll. In einem vertraulichen Papier wird dieses Projekt bereits bis ins Detail beschrieben. Gedacht ist demnach an ein E-Auto in der Preisklasse zwischen 27.500 und 32.500 Euro. (SZ S. 17)

BMW - Die deutsche Autoindustrie treibt die Digitalisierung ihrer Fabriken voran: Nach Volkswagen hat am Dienstag auch BMW eine Plattform angekündigt, um Logistik und Fertigung zu vernetzen. Zulieferer sollen sich dem System anschließen können. Der Premiumhersteller arbeitet bei dem Großprojekt mit Microsoft zusammen. Azure, die Cloud-Plattform des Softwarekonzerns, soll die technische Grundlage für das neue System werden. (Handelsblatt S. 14)

VODAFONE - Der Telekommunikationskonzern Vodafone kommt bei der Übernahme von Unitymedia voran. Brüssel hat Einwände, aber die Wettbewerbshüter sind weniger hart als befürchtet, heißt es. (FAZ S. 22/Welt S. 9)

AVALOQ - Der Schweizer IT-Dienstleister Avaloq fokussiert sich im Bemühen, sein Deutschland- Geschäft auszuweiten, auf Privatbanken. "Jedes Jahr wollen wir einen weiteren mittelgroßen oder großen Kunden hinzugewinnen", sagt Deutschland-Chef Karl im Brahm im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Bei den großen Verbünden, Sparkassen und Genossenschaftsbanken sieht er ungeachtet des Großauftrags für die Deutsche Apotheker- und Ärztebank wenig Chancen, zum Zug zu kommen, da sie von ihren eigenen IT-Dienstleistern abgedeckt würden. Im vergangenen Jahr hat Avaloq hierzulande mehr als 50 Mitarbeiter eingestellt. Der Standort Düsseldorf mit 20 Beschäftigten soll ausgebaut werden, kündigt im Brahm an. (Börsen-Zeitung S. 2)

April 03, 2019 00:18 ET (04:18 GMT)

