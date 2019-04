Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PANAMA PAPERS - Steuerbehörden weltweit haben drei Jahre nach der Veröffentlichung der Panama Papers eine Milliarde Euro zusätzlich eingetrieben. Es geht um Gelder, die versteckt oder hinterzogen wurden. 150 Millionen Euro wurden von deutschen Ermittlern wieder beschafft. Nach der Berichterstattung in vielen Medien weltweit begannen diverse Ermittlungen, die teilweise noch laufen. (SZ S. 17)

BREXIT - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt eindringlich vor den Folgen eines ungeregelten Brexit und besteht - sofern erforderlich - auf eine Verlängerung der Austrittsfrist. Altmaier sagte: "Die EU und Großbritannien können und müssen den großen Crash auf den letzten Metern verhindern, denn es stehen Tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel! Notfalls durch eine ausreichende Verlängerung der Austrittsfrist." (Bild-Zeitung)

INDUSTRIESTRATEGIE - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stößt mit seiner "Nationalen Industriestrategie 2030" in Bundesregierung und Unionsfraktion auf wachsende Skepsis. Fusionen müssten "den Mitarbeitern und heimischen Kunden der Unternehmen zum Vorteil gereichen", warnte Kanzleramtschef Helge Braun. "Unsere Unternehmen sollen wegen ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten erfolgreich sein und nicht, weil europäische Verbraucher zu hohe Preise bezahlen." (Handelsblatt S. 4)

KOHLEAUSSTIEG - Gut zwei Monate nach Abschluss der Kohlekommission hat die Bundesregierung noch keine formalen Verhandlungen mit den Energiekonzernen begonnen. Man beabsichtige, "schnellstmöglich Gespräche mit den Betreibern von Kohlekraftwerken aufzunehmen", heißt es in einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage von Ende März. Sie liegt der SZ vor. Das Ministerium führe zunächst Auftaktgespräche mit RWE und Uniper: "Genauer Gegenstand und konkretes Ziel der Gespräche müssen noch in der Bundesregierung abgestimmt werden." (SZ S. 18)

FUSIONEN - Die Digitalisierung verstärkt den Konsolidierungsdruck in der Industrie. Im vergangenen Jahr stieg das Volumen größerer Übernahmen und Beteiligungen laut einer Studie von A.T. Kearney um weitere drei Prozent auf weltweit 680 Milliarden Dollar. Damit hat sich der Wert seit 2009 fast verdreifacht, damals gingen Transaktionen in einem Volumen von 234 Milliarden Dollar über die Bühne. Bei der Entwicklung spielen auch Finanzinvestoren eine immer wichtigere Rolle. (Handelsblatt S. 17)

GRUNDSTEUER - In der Union, aber auch in der Wissenschaft mehren sich in der Reformdebatte um die Grundsteuer die Stimmen, die den Ländern die Entscheidung über eigene Regel geben wollen. Doch der Städtetag ist dagegen. (FAZ S. 16/Welt S. 10)

WAHLRECHT - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will an diesem Mittwoch einen eigenes Konzept für eine Reform des Wahlrechts für Bundestagswahl präsentieren. Die Pläne liegen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor. Der CDU-Politiker schlägt demnach "eine moderate Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 270" sowie den Verzicht auf Ausgleichsmandate bei mehr als 15 Überhangmandaten. An der Richtgröße von 598 Sitzen für den Bundestag will Schäuble jedoch festhalten. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

