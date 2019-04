Von Stephen Nakrosis und Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Der Halbleiterhersteller Intel hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Wie der US-Konzern mitteilte, wird George S. Davis die freigewordene Position des in die Rolle als CEO gewechselten Bob Swan übernehmen.

Davis ist 61 Jahre alt und war in den vergangenen sechs Jahren als Finanzvorstand beim Konkurrenten Qualcomm tätig. Neben der Beaufsichtigung der globalen Finanzorganisation von Intel soll er zudem die Organisation der Informationstechnologie des Konzerns beaufsichtigen. Seine neue Position trete Davis am Mittwoch an, so der Konzern.

Im Januar wurde der frühere Finanzvorstand Bob Swan zum neuen CEO bestellt, nachdem sein Vorgänger Brian Krzanich wegen Verstößen gegen die Unternehmenspolitik aufgrund einer Beziehung zu einer Mitarbeiterin zurückgetreten war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2019 00:46 ET (04:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.