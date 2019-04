36-Stunden-Shopping-Feiertag lädt deutsche Kunden zum größten Sale des Jahres rund ums Zuhause ein

Wayfair, einer der weltweit größten Online-Anbieter für Home Living, lädt seine Europäischen Kunden erstmalig zum Way Day ein. Das 2018 in den USA und Kanada gestartete Sales-Event kommt am 10. und 11. April 2019 nach Deutschland und Großbritannien. Kunden können 36 Stunden lang von den größten Rabatten des Jahres für Möbel, Dekor und mehr sowie zeitlich begrenzten Überraschungs-Flash-Deals profitieren zusätzlich bietet Wayfair.de während des Way Days kostenlose Lieferung auf absolut alles.

"Wir freuen uns sehr, den Way Day dieses Jahr nach Europa zu holen und mit unseren Kunden den größten Sale des Jahres auf alles rund ums Zuhause zu feiern", sagte Martin Reiter, Head of Europe bei Wayfair. "Es ist eine einzigartige Aktion, die unseren Kunden unglaubliche Schnäppchen quer durch unser Sortiment von Möbeln und Dekor bietet. Way Day ist die perfekte Gelegenheit, um jeden Raum in Ihrem Zuhause einfach und günstig neu zu gestalten.

Way Day startet am 10. April mittags um 12 Uhr. Bis zum 11. April um 24 Uhr bietet Wayfair.de Rabatte von bis zu 70% und kostenlose Lieferung auf alles an, mehr als 200.000 Produkte im gesamten Sortiment von Wayfair.de sind reduziert. Zusätzlich zu Angeboten wie Beleuchtung ab 20€, Betten ab 99,99€ und Teppichen ab 29,99€ feiert das Unternehmen den ersten Way Day in Deutschland mit aufregenden, zeitlich begrenzten Überraschungs-Flash-Deals.

"Way Day ist eine spannende Gelegenheit für unsere Kunden in Europa", sagte Reiter. "Der erste Way Day in Nordamerika im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg und hat für viele zufriedene Kunden gesorgt, die von den tiefsten Preisen des Jahres profitiert haben. Wir haben eng mit unseren Lieferanten zusammengearbeitet, um in diesem Jahr auch für unser Sortiment in Deutschland und dem Vereinigten Königreich am Way Day die größten Rabatte des Jahres zu bieten. Mit diesen Angeboten ermöglichen wir zum Way Day-Auftakt in Europa ein außergewöhnliches Sparpotenzial auf die beliebtesten Produkte rund um das Zuhause.

Way Day ist ein Shopping-Feiertag, der 2018 erstmals in den USA und Kanada gestartet wurde und in diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland und Großbritannien stattfindet. Um herauszufinden, wie einfach man auf Wayfair.de alles rund ums Zuhause online shoppen kann, können Kunden bis zum 11. April die Way Day-Angebote auf www.wayfair.de/wayday entdecken.

Über Wayfair Inc.

Wayfair ist einer der weltweit größten Online-Anbieter für Home Living. Durch moderne Technologie und Innovationen ermöglicht Wayfair seinen Kunden, aus einer Auswahl von über vierzehn Millionen Artikeln von Möbeln über Wohndeko zu Haushaltswaren und vielem mehr, schnell und einfach genau das zu finden, was sie suchen. Um seine Kunden bei jedem einzelnen Schritt während des Einkaufs zu begeistern, bietet Wayfair einen hervorragenden Service von Inspiration über Produktauswahl bis über die Auslieferung hinaus. Eine auf Produkte aller Größen und Formen ausgerichtete Logistik ermöglicht eine schnelle und bequeme Lieferung.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, USA verfügt über Niederlassungen in Berlin, London und Galway. Wayfair beschäftigt über 12.100 Mitarbeiter, davon mehr als 1.700 in Europa. Bestellen können Kunden in Großbritannien, Deutschland, Kanada und den USA. Wayfair erzielte im Jahr 2018 einen Nettoumsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar und ist an der New York Stock Exchange gelistet.

