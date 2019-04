The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB0WWN4 LBBW ARRB BOA SZ 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WWP9 LBBW LXS BOA SZ P 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WWQ7 LBBW CEC BOA SZ P 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US172967HM62 CITIGROUP INC. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US82571BAB80 SIAM COML BK KY 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0421003665 JOHN LEWIS PLC 09/19 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0422754258 ABU DHABI 09/19 MTN REG.S BD02 BON USD N

CA DAA1 XFRA XS1028959671 VONOVIA FINANCE 14/74 FLR BD02 BON EUR N

CA N7IF XFRA XS1054163347 NIBC BANK 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1055001900 KOMMUNALBK 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1551071621 EMIS FINANCE 17/19 MTN BD02 BON USD N