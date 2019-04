The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26P53 ERSTE GR.BK. 19/25 MTN 8 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSB40 NIEDERS.SCH.A.19/27 A.887 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHH0 DZ BANK CLN E.9641 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RD8 DZ BANK IS.A1110 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RE6 DZ BANK IS.A1111 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RF3 DZ BANK IS.A1112 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RR8 DZ BANK IS.A1118 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHJ6 DZ BANK CLN E.9642 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z51 LB.HESS.THR.CARRARA04D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z85 LB.HESS.THR.CARRARA04E/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB7CZ3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.19(31) BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2ARV1 UC-HVB PF S.2031 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13BU9 LBBW IHS FLR 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0ED2 EFSF 19/35 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013413382 CIE FIN.FONC 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US655422AV53 GLENCORE CANADA 2035 BD01 BON USD N

CA XFRA USU64952AE19 NY LIFE INS. 19/69 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1713466495 HOLCIM F.LUX 19/UND FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1974394675 MEXICO 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1974394758 MEXICO 19/39 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1976945722 ING BANK 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1976945995 ING BANK 19/21 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1976946027 ING BANK 19/22 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1978200472 WESTPAC BKG 19/26 MTN BD02 BON EUR N